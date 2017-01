Watykan zaniepokojony planami Trumpa. Apeluje do Europy

Watykan wyraził w piątek zaniepokojenie zapowiedzianymi przez prezydenta USA Donalda Trumpa planami budowy muru na granicy z Meksykiem. Stolica Apostolska apeluje do innych krajów, także w Europie, by nie poszły za tym przykładem.

Zdjęcie Bazylika Świętego Piotra w Watykanie, zdj. ilustracyjne /Piotr Zając /Reporter

"Stolica Apostolska jest zaniepokojona, bo sprawa ta nie dotyczy tylko Meksyku, ale to także sygnał kierowany do świata" - oświadczył prefekt nowej watykańskiej dykasterii ds. krzewienia integralnego rozwoju ludzkiego kardynał Peter Turkson.



W wypowiedzi dla katolickiej włoskiej agencji Sir pochodzący z Ghany hierarcha powiedział: "Nie tylko USA chcą zbudować mur przeciwko migrantom, to dzieje się też w Europie".

"Pragnę, aby inni nie podążali za tym przykładem. Jeden prezydent może zbudować mur, ale potem może nadejść inny prezydent, który mur obali" - dodał kardynał Turkson.

"Pragniemy, aby ten mur nie został zbudowany, ale znając Trumpa - może powstać" - zaznaczył watykański dostojnik.

To pierwszy komentarz Watykanu do decyzji podjętej przez nowego prezydenta USA.