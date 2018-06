Węgierski Fidesz zapowiada regularne konsultacje z niemiecką CDU

Regularne konsultacje miedzy rządzącymi na Węgrzech i w Niemczech partiami - Fideszem i Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) - zapowiedział szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana, Gergely Gulyas.

Gulyas powiedział agencji MTI w czwartek późnym wieczorem z Berlina, że między partiami Fidesz i CDU "jest wzajemne zaufanie i chcielibyśmy pogłębić współpracę, do czego jest potrzebne utrzymywanie kontaktów na stałej zasadzie". Zapowiedział, że rozpoczną się one jeszcze w tym roku, a celem jest regularne prowadzenie przez obie partie na jak najwyższym szczeblu konsultacji w sprawie uzgodnień dotyczących przyszłości Europy.



"Rozmawiajmy o tych licznych kwestiach, co do których się zgadzamy, ale dyskutujmy też o tym, w czym ewentualnie nasze poglądy są rozbieżne" - powiedział.

Jak podkreślił, Węgry bardzo się cieszą, że "w kwestii migracji rozbieżność zdań między dwoma rządami i dwiema partiami jest znacznie mniejsza niż wcześniej".

Powiedział, że oba rządy zgadzają się co do znaczenia ochrony granic zewnętrznych i w tym, że "nie należy problemów sprowadzać do Europy", tylko pomagać potrzebującym na miejscu. Dodał, że istnieje różnica zdań odnośnie do migracji, ale ponieważ ta kwestia leży w kompetencjach narodowych, "możemy z nią żyć".

Gulyas zaznaczył, że Węgry w zgodzie z konwencją genewską, dotyczącą statusu uchodźców, i z konstytucją węgierską udzielają azylu uprawnionym do tego osobom jako pierwsze bezpieczne państwo, "ale poza tym nie chcemy przyjmować imigrantów i nie chcemy brać udziału w mechanizmie relokacji, który próbuje sobie narzucić Unia Europejska".

W jego opinii CDU i rząd niemiecki też są zdania, że Europie wystarczy problemów i nie należy "stawiać pod pręgierzem" takich członków UE jak Węgry, które spełniają wszystkie wzięte na siebie zobowiązania i należą do najdynamiczniej rozwijających się regionów Unii.

Dodał, że podczas rozmów w Niemczech, w których uczestniczyła też wiceszefowa Fideszu i wiceminister zasobów ludzkich Katalin Novak, rozmawiano również o nowym budżecie UE, w sprawie którego Niemcy chciałyby jak najszybszego porozumienia. "Nie stoimy temu na przeszkodzie", jeśli rozmowy doprowadzą do dobrego kompromisu - zapewnił.

Kompromis "dla wszystkich jest bolesny" - dodał, ale projekt powstały podczas prezydencji Bułgarii "jest bolesny tylko dla Europy Środkowej", a na to nie można się zgodzić.

Podczas dwudniowych rozmów w Niemczech węgierska delegacja spotkała się m.in. z nową sekretarz generalną CDU Annegret Kramp-Karrenbauer oraz szefem frakcji CDU-CSU w Bundestagu Volkerem Kauderem.