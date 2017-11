Węgierski rząd nie poprze żadnego kroku przeciw Polsce

Rząd Węgier nie poprze żadnego kroku przeciw Polsce – oświadczył w czwartek Janos Lazar, szef kancelarii premiera Viktora Orbana, na konferencji prasowej w Budapeszcie po tym, jak Parlament Europejski przyjął w środę rezolucję dotyczącą Polski.

Zdjęcie Janos Lazar /Attila Kisbenedek /AFP

PE, przyjmując dokument, dał mandat Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE do opracowania specjalnego sprawozdania dotyczącego Polski. W ten sposób będzie mógł na sesji plenarnej przyjąć sprawozdanie komisji, wzywając tym samym Radę UE do podjęcia działań przewidzianych przez art. 7 ust. 1 Traktatu o UE.



Lazar oświadczył, że nie ma mowy o uruchomieniu tej procedury. Według niego Parlament Europejski przypuścił atak na Polskę i polską niezależność, wykraczając w ten sposób poza traktatowe ramy dotyczące pracy PE i nadużywając swej władzy.



Jak zapewnił Lazar, Budapeszt jest gotów na każdy krok, by pomóc Warszawie.



Dzień wcześniej wicepremier Węgier Zsolt Semjen ocenił w imieniu rządu, że decyzja PE o zainicjowaniu procedury zmierzającej do uruchomienia wobec Polski art. 7 traktatu UE to wstyd i skandal.



Semjen zapewnił, że rząd Węgier stoi u boku Polski i nie może być mowy o przyjęciu takiej decyzji. Na pytanie, czy może to oznaczać, że Węgry skorzystają z prawa weta, odparł: "Tak".



Zgodnie z art. 7 traktatu UE Rada UE, czyli przedstawiciele rządów, może na wniosek PE lub Komisji Europejskiej stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych.



Art. 7 traktatu o UE to tzw. opcja atomowa, w wyniku której kraj może zostać objęty sankcjami, a nawet zawieszeniem prawa do głosowania na forum UE. Aby tak się stało, zielone światło musi dać jednomyślnie szczyt unijny. Węgry wielokrotnie powtarzały jednak, że w takiej sytuacji będą przeciw karaniu Polski.



PE przyjął w środę rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności. PE wyraził m.in. zaniepokojenie proponowanymi zmianami w przepisach dotyczących polskiego sądownictwa, które "mogą strukturalnie zagrozić niezawisłości sądów i osłabić praworządność w Polsce". W dokumencie znalazł się też apel PE do polskiego rządu, by potępił "ksenofobiczny i faszystowski" Marsz Niepodległości.



Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)