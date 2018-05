Węgry: 12-latek zabił surykatkę

Ciężarna surykatka Zara została zabita przez 12-latka. Do zdarzenia doszło w węgierskim Ogrodzie Zoologicznym Kecskemét.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Krystian Dobuszyński /Reporter

Mimo zakazu dotykania zwierząt, chłopiec przebywający w zoo na wycieczce szkolnej, sięgnął dłonią za ogrodzenie. Ciężarna surykatka, którą chłopiec chciał pogłaskać, wystarszyła się i ugryzła 12-latka w palec. By sie uwolnić, chłopiec uderzył surykatką o ziemię, zabijając zwierzę.



Po zajściu, dyrektor zoo wydał oświadczenie potępiające to zachowanie. Oskarżył także opiekunów szkolnej wycieczki o zbyt małą kontrolę nad podopiecznymi.



Do zdarzenia odniósł się także ojciec chłopca, który z kolei zarzucił ogrodowi zoologicznemu brak dbałości o zwierzęta.