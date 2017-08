Węgry: Ambasador w Holandii wezwany na konsultacje

Władze Węgier wezwały na konsultacje do kraju swego ambasadora w Holandii. Poinformował o tym w piątek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto dodając, że stosunki między Budapesztem a Hagą na szczeblu ambasadorów ulegają zawieszeniu.

Zdjęcie Peter Szijjarto /AFP

"To w dyplomacji jeden z najbardziej radykalnych kroków" - oznajmił Szijjarto.

W czwartek minister wyraził oburzenie wypowiedziami odchodzącego z urzędu ambasadora Holandii na Węgrzech Gajusa Scheltemy w wywiadzie w tygodniku "168 Ora". Zarzucił on rządowi węgierskiemu, że tworzy sobie wroga na takiej samej zasadzie jak terroryści.

Odnosząc się do uwagi dziennikarza, że zagrożenie związane z migracją nie jest na Węgrzech tak odległe, gdyż w wielu krajach doszło do zamachów terrorystycznych, a ostatnio w Barcelonie, Scheltema odparł: "Pewna grupa, której członkowie stracili na globalizacji, zwróciła się z tego powodu ku fanatycznej rzeczywistości, gdyż daje jej to poczucie bezpieczeństwa. Tworzą wroga na takiej samej zasadzie jak rząd węgierski".