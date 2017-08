Węgry chcą od UE zwrotu kosztów za wybudowanie muru na granicy

Węgry zażądały od Brukseli zwrotu 400 milionów euro za mur, jak rząd w Budapeszcie zdecydował się wznieść na południowej granicy, w obliczu fali uchodźców. To połowa kosztów całego przedsięwzięcia.

Zdjęcie Premier Węgier Viktor Orban /Jan Graczyński /East News

Janos Lazar szef gabinetu premiera Viktora Orbana poinformował, że budowa muru była symbolem "europejskiej solidarności zademonstrowanej w praktyce". "Czas, aby Bruksela spłaciła swój dług wobec Węgier" - powiedział Janos Lazar.



Dodał, że od momentu zbudowania muru Budapeszt samodzielnie ponosi koszty jego utrzymania.



Premier Węgier zażądał zwrotu połowy kosztów budowy muru w liście skierowanym do przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera.



W reakcji na napływ ponad 400 tysięcy uchodźców w 2015 roku, na swojej granicy z Serbią Węgry zbudowały ogrodzenie z drutu kolczastego, patrolowane przez żołnierzy z psami. Później zbudowano drugą linię zasieków, której strzegły 3 tysiące policjantów. Następnie podobne ogrodzenie zbudowano wzdłuż granicy z Chorwacją.



Fala uchodźców, która napłynęła do granicy węgierskiej w 2015 roku, zmniejszyła się po wybudowaniu muru. Stopniowo fala ta zmniejszyła się po zamknięciu tzw. szlaku bałkańskiego uchodźców z Grecji. Budowa muru spotkała się krytyką Brukseli, jak też budowa obozów dla uchodźców z kontenerów w tzw. strefie tranzytowej przy granicy węgierskiej.



Viktor Orban nazywał falę migracji "Trojańskim Koniem terroryzmu". Komisja Europejska rozpoczęła drugi etap procedury dyscyplinującej wobec Polski, Czech i Węgier w sprawie odmowy przyjęcia uchodźców przebywających w obozach we Włoszech i Grecji.