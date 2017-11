Węgry: Dziennikarze opozycyjnego portalu z zakazem wstępu do parlamentu

Zakaz wstępu do parlamentu otrzymali od wtorku dwaj dziennikarze opozycyjnego portalu Index. Będzie on obowiązywał do końca jesiennej sesji parlamentu - poinformował portal.

Zdjęcie Siedziba węgierskiego parlamentu /Jakub Orzechowski /Reporter

Szef biura prasowego parlamentu Zoltan Szilagyi powiadomił redakcję portalu, że ponieważ dwaj jego dziennikarze "świadomie wielokrotnie naruszyli odnośne przepisy", od wtorku zawiesza im możliwość wstępu do gmachu parlamentu do końca jesiennej sesji, czyli do 12 grudnia.

Dwóch wspomnianych dziennikarzy przeprowadziło w zeszłym tygodniu w parlamencie wywiad z prokuratorem generalnym Peterem Poltem. Pytania zadawano mu w miejscu, gdzie według przepisów nie wolno tego robić.

"Peter Polt rzadko daje wypowiedzi prasie, rzadko udziela wywiadów, tak więc nasi pracownicy przeprowadzili z nim wywiad na miejscu, jak tylko go zobaczyli. Prokurator generalny odpowiedział na kilka pytań" - pisze Index.hu.

Nie jest to pierwszy przypadek wydania zakazu wstępu do parlamentu dziennikarzom za przygotowywanie materiału w miejscu do tego niewyznaczonym. W zeszłym roku sankcję taką zastosowano m.in. wobec dziennikarzy opozycyjnych portali 444.hu oraz hvg.hu.

Na Węgrzech zasady relacjonowania przez dziennikarzy wydarzeń w parlamencie określa rozporządzenie przewodniczącego parlamentu z 2013 r. Stanowi ono, że mogą oni kręcić materiały związane z codzienną pracą parlamentu w sali prasowej oraz na odcinku prowadzącego do niej korytarza, a także we wschodnim hallu przylegającym do sali galowej. Są także uprawnieni do wykonywania pracy w miejscach wydarzeń ogłaszanych przez biuro prasowe oraz udostępnianych jednorazowo przez szefa biura prasowego.

Nie wolno rejestrować materiałów w sali posiedzeń oraz w przylegających do niej korytarzach - mogą to robić tylko upoważnieni to tego pracownicy Biura Parlamentarnego. Na otwartych posiedzeniach komisji można nagrywać materiały z wyznaczonych do tego miejsc.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska