Węgry: Partie wzywają Poroszenkę, żeby nie podpisywał ustawy o oświacie

Pięć węgierskich partii parlamentarnych wezwało w poniedziałek prezydenta Ukrainy Petra Poroszenkę, by nie podpisywał nowelizacji ustawy o oświacie, którą szef węgierskiej dyplomacji Peter Szjjarto określił jako cios w plecy Węgier.

Szijjarto zapowiedział w poniedziałek, że zwróci się listownie w związku z ustawą do sekretarza generalnego OBWE, wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka i sekretarza generalnego Rady Europy, apelując o podjęcie działań w tej sprawie.

Wszystkie pięć partii parlamentarnych - rządzący Fidesz, będąca z nim w koalicji Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa oraz opozycyjne Węgierska Partia Socjalistyczna, Jobbik oraz Polityka Może Być Inna - jednogłośnie uznało ukraińską nowelizację za nie do przyjęcia i zaapelowało do Poroszenki, by jej nie podpisywał, tylko odesłał do parlamentu - powiedział szef Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth po międzypartyjnych konsultacjach w tej sprawie.

Według Nemetha jeśli ustawa wejdzie w życie, odbije się negatywnie na sytuacji mniejszości narodowych żyjących w Rumunii.

Szef węgierskiej dyplomacji powtórzył zaś, że ta "haniebna" ustawa niezgodnie z europejskimi wartościami i przepisami drastycznie ogranicza dostęp do edukacji w języku ojczystym mniejszościom narodowym, w tym mniejszości węgierskiej, i od piątej klasy praktycznie ten dostęp uniemożliwia.



Nowelizacja ustawy o oświacie

Ukraińska nowelizacja ustawy o oświacie przewiduje, że językiem wykładowym na Ukrainie jest język ukraiński. Oznacza to, że szkoły mniejszości narodowych, w których teraz większości przedmiotów naucza się w ich językach, będą musiały przejść na ukraiński.

We wtorek, kiedy parlament w Kijowie uchwalał nowelizację ustawy o oświacie, minister oświaty Lilia Hrynewycz zapewniała, że zmiany w szkolnictwie mniejszości będą wprowadzane stopniowo.

Mniejszościom zagwarantowano prawo do nauczania w językach ojczystych w przedszkolach państwowych i klasach początkowych - wyjaśniała. Na późniejszym etapie głównym językiem wykładowym ma być jednak ukraiński, by uczniowie należący do mniejszości mogli dostać się na studia na ukraińskich uczelniach - napisała, powołując się na Hrynewycz, sekcja ukraińska Radia Swoboda.

Mniejszość węgierska mieszka na Ukrainie głównie na Zakarpaciu, w pasie przylegającym do granicy Węgier. Są to tereny przyłączone do Ukrainy na mocy Traktatu z Trianon z 1920 r.

