Węgry: Tragiczny wypadek. Polak usłyszał wyrok

Sąd apelacyjny w Miszkolcu utrzymał w środę wyrok sądu niższej instancji w Tiszaujvaros na północnym wschodzie Węgier, skazujący na trzy lata więzienia polskiego kierowcę ciężarówki, który potrącił na pasach dwie osoby, powodując ich śmierć.

Do wypadku doszło w Tiszaujvaros we wrześniu 2015 roku. Ofiary to 17-miesięczna dziewczynka i jej 52-letnia babcia. Obie zginęły na miejscu.

Sprawca skręcając w prawo na skrzyżowaniu nie udzielił pieszym pierwszeństwa na wyznaczonym przejściu. Przeżyła tylko matka dziewczynki.