"Welt am Sonntag": Lagarde następczynią Junckera na stanowisku szefa KE?

- Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde jest faworyzowaną przez wpływowych polityków Europejskiej Partii Ludowej (EPL) kandydatką na następcę szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera - podał w niedzielę "Welt am Sonntag".

Redakcja niedzielnego wydania niemieckiego dziennika "Die Welt" przypomina, że Juncker dziewięć miesięcy temu ogłosił, że nie będzie ponownie ubiegał się o unijne stanowisko. Od tego czasu EPL intensywnie poszukuje odpowiedniego następcy.



"Lagarde ma charyzmę, doświadczenie i siłę przebicia, dlatego byłaby bardzo dobrą kandydatką" - przytacza "Welt am Sonntag" opinię anonimowego źródła we władzach EPL.



Kadencja Lagarde kończy się co prawda dopiero w 2021 roku, jednak większość jej poprzedników odchodziła ze stanowiska przed czasem.



Gazeta podkreśla, że "elegancka Francuzka" ma bliskie kontakty z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Zdaniem autora informacji decydujący głos w tej sprawie będzie miał prezydent Francji Emmanuel Macron.



"Welt am Sonntag" zaznacza, że EPL z pewnością wygra wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku i będzie miała prawo do obsadzenia stanowiska szefa KE.