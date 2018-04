Wenecja broni się przed falą turystów

Władze Wenecji postanowiły, że w razie masowego, przekraczającego możliwości miasta napływu turystów w długi weekend poprzedzający Święto Pracy będą zamykać niektóre jego rejony i ograniczać ruch. To pierwsza taka decyzja we Włoszech.

Zdjęcie Wyjątkowo pusty plac Świętego Marka w Wenecji /FILIPPO MONTEFORTE /AFP

Nigdy wcześniej - zauważa się - Wenecja nie szykowała się w taki sposób na oczekiwany napływ tysięcy ludzi w wolne dni.

Miasto pęka w szwach, a mieszkańcy są na granicy wytrzymałości w związku ze stale rosnącą liczbą przybyszów, tłokiem w tramwajach wodnych, na placach i na ulicach.

Burmistrz Luigi Brugnaro podpisał specjalny dekret w sprawie "pilnych kroków, by zagwarantować spokój publiczny, bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie w historycznym centrum" Wenecji.

Rozporządzenie upoważnia straż miejską do podjęcia niezbędnych kroków w razie gdyby w centralnych punktach, przy wejściu do centrum zgromadziły się tłumy.

Napływ turystów w tym kierunku będzie stale monitorowany za pośrednictwem ulicznych kamer - zapowiedział urząd miasta.

Wyjaśniono, że turyści muszą liczyć się z tym, że wyznaczone zostaną dla nich alternatywne trasy dojścia do mostu Rialto i placu świętego Marka oraz do stacji kolejowej. Zamknięte mogą być niektóre mosty oraz place.

Ograniczenia dotyczyć będą także statków, przywożących ludzi z okolicznych miejscowości nadmorskich, takich, jak Jesolo. Mają one wpływać do innych niż zwykle części miasta.

"Przed tak delikatnym i trudnym dla nas weekendem podpisałem stosowny dekret - być może pierwszy taki we Włoszech - w którym ogłasza się najwyższy stan alertu dla Wenecji po to, by móc zarządzać zarówno ruchem pieszych, jak i wodnym i zapanować nad napływem ludzi" - powiedział burmistrz.

Brugnaro wyjaśnił: "Pragniemy uprzedzić tych, którzy chcą przyjechać w najbliższych dniach, że możliwe są nadzwyczajne tłumy, które utrudnią wizytę".

"Niech wszyscy turyści wiedzą, że jeśli szanują miasto, są mile widziani. Jednak naszym zadaniem jest stanie na straży Wenecji i dlatego postanowiliśmy podjąć specjalne kroki" - oświadczył.

Dla władz miejskich "ta wyjątkowa sytuacja będzie okazją do wypróbowania nowego systemu zarządzania turystyką" - dodał.

"Zobowiązaliśmy się do tego przed UNESCO, ale przede wszystkim wobec mieszkańców" - zapewnił Luigi Brugnaro.

Z Rzymu Sylwia Wysocka