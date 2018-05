Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wydalił z kraju i uznał za persona non grata amerykańskiego charge d'affaires Todda Robinsona, oskarżając go o spiskowanie przeciwko rządowi - informują we wtorek agencje. Dyplomata ma 48 godzin na opuszczenie kraju.

Zdjęcie Nicolas Maduro /JUAN BARRETO /AFP

Maduro odniósł się też do ogłoszonych w poniedziałek amerykańskich sankcji wobec Caracas. Jego zdaniem naruszają one "narodową godność" i są krzywdzące dla obywateli.