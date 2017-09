Wenezuela: Maduro deklaruje gotowość do rozmów z opozycją

Prezydent Nicolas Maduro zadeklarował we wtorek gotowość do rozmów z opozycją. Ogłosił to podczas posiedzenia rządu transmitowanego przez telewizję. W Caracas z misją mediacyjną przebywa b. premier Hiszpanii Jose Luis Zapatero i prezydent Dominikany Danilo Medina.

Zdjęcie Nicolas Maduro /RONALDO SCHEMIDT /AFP

Obaj mężowie stanu wystosowali we wtorek zaproszenie do rządu i opozycji z propozycją uczestnictwa w rozmowach okrągłego stołu, które miałyby położyć kres obecnemu kryzysowi politycznemu, wywołanemu rozwiązaniem parlamentu i przeprowadzeniem w lipcu przez Zjednoczoną Partię Socjalistyczną Wenezueli (PSUV) nieuznanych przez społeczność międzynarodową wyborów do Zgromadzenia Konstytucyjnego.



"Zapatero i prezydent Medina doskonale wiedzą, że zawsze byłem promotorem rozmów z opozycją, z chęcią zapoczątkuję więc kolejny, nowy dzień dialogu" - oświadczył Maduro.



Rozmowy miałyby zostać zapoczątkowane w przyszłym tygodniu. Zarówno rząd, jak i kręgi opozycji miały wstępnie zgłosić gotowość wysłania na nie swych przedstawicieli - pisze agencja Associated Press.



Opozycja zjednoczona w Koalicji na rzecz Jedności Demokratycznej (MUD) nie potwierdziła jednak ostatecznie, że "dialog rzeczywiście ma miejsce" - relacjonuje AP.



Wenezuela pogrążona jest od czterech lat w kryzysie gospodarczym, zmaga się z recesją i trzycyfrową inflacją oraz niedoborami żywności i leków. Opozycja oskarża prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro o doprowadzenie kraju do ruiny gospodarczej.



Zewnętrzny dług publiczny Wenezueli wynosi - w ocenie IIF - około 150 mld dol.



Ponadto, w związku z "podważaniem demokracji" w Wenezueli oraz przeprowadzeniem tam niekonstytucyjnych reform ministerstwo finansów USA poinformowało pod koniec lipca, że nakłada sankcje na Wenezuelę.



Prezydent USA Donald Trump podpisał zaś rozporządzenie zakazujące Amerykanom inwestowania w nowe papiery dłużne wyemitowane przez rząd w Caracas.



Od kwietnia w Wenezueli trwały akcje protestacyjne wobec prób narzucenia społeczeństwu autorytarnych rządów PSUV i samego Maduro. Podczas tych wystąpień zginęło ponad 120 osób.