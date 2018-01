Wenezuela: W najbliższych dniach emisja kryptowaluty "petro"

Emisję 100 milionów jednostek nowej kryptowaluty "petro" zapowiedział prezydent Wenezueli Nicolas Maduro. "Petro" ma mieć pokrycie w zasobach ropy. Do obiegu ma trafić w ciągu najbliższych dni.

Stworzenie nowej kryptowaluty wenezuelski prezydent zapowiedział w grudniu ubiegłego roku.

Reuters zwraca uwagę, że Wenezuela - członek OPEC - jest pogrążona w głębokim gospodarczym kryzysie. W tym tygodniu średnia cena za baryłkę ropy wyniosła nieco ponad 59 dolarów. Oznacza to, że wartość wprowadzonej do obiegu kryptowaluty to w sumie około 5,9 miliardów dolarów.

Agencja uważa, że emisja "petro" to poszukiwanie sposobu na obejście nałożonych na Wenezuelę przez Stany Zjednoczone sankcji gospodarczych.

Wenezuela posiada największe na świecie złoża ropy.