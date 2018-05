Wenezuela: Władze zwolniły z więzienia obywatela USA

Po niemal dwóch latach został wypuszczony z wenezuelskiego więzienia obywatel Stanów Zjednoczonych Joshua Holt - poinformowały władze w Caracas i Waszyngtonie. Holt i jego żona przylecieli w sobotę wieczorem czasu lokalnego do Waszyngtonu.

Holt, mormoński misjonarz, przyjechał do Wenezueli w 2016 roku, by wziąć ślub ze swoją przyjaciółką Tamarą Belen Caleno. Po ślubie para chciała wyjechać do USA.



Jednak podczas rewizji w ich mieszkaniu w pobliżu Caracas agenci tajnych służb rzekomo znaleźli broń, amunicję, ładunek wybuchowy i dokładne mapy stolicy kraju.



Holt został oskarżony o terroryzm i szpiegostwo. Od blisko dwóch lat był przetrzymywany bez procesu w więzieniu Helicoide.



Władze USA podkreślały, że Joshua Holt jest zakładnikiem socjalistycznego rządu Wenezueli i zabiegały o jego uwolnienie.



"Został uwolniony w ramach starań rządu prezydenta Nicolasa Maduro, by utrzymać pełne szacunku stosunki dyplomatyczne z Waszyngtonem" - powiedział w sobotę wenezuelski minister informacji Jorge Rodriguez.



W sobotę wieczorem czasu lokalnego Holta i jego żonę ma przyjąć w Białym Domu prezydent Donald Trump.



Relacje między USA a Wenezuelą są od dłuższego czasu bardzo napięte.



W ostatnich dniach administracja Donalda Trumpa nie uznała ponownego wyboru Nicolasa Maduro na prezydenta Wenezueli i nałożyła kolejne sankcje na ten kraj.



W odpowiedzi Maduro wydalił z kraju i uznał za persona non grata dwóch amerykańskich dyplomatów, oskarżając ich o spiskowanie przeciwko rządowi.