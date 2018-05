WHO: 19 ofiar śmiertelnych wirusa Ebola w DRK

Władze Demokratycznej Republiki Konga (DRK) poinformowały, że co najmniej 19 osób zmarło w tym kraju między 4 kwietnia a 13 maja w następstwie epidemii wirusa Ebola - oświadczyła w poniedziałek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Zdjęcie Demokratyczna Republika Konga ma duży problem z groźnym wirusem /AFP

Jak zauważa Reuters, WHO odnotowało łącznie 39 możliwych przypadków zarażenia tym wirusem; część zarażonych zmarła.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus powiedział w poniedziałek, że WHO uzyskała zgodę na transport do DRK i zastosowanie eksperymentalnej szczepionki przeciwko wirusowi Ebola. "Mamy umowę, rejestrację oraz pozwolenie na import, wszystko jest już formalnie uzgodnione" - powiedział Ghebreyesus dodając, że rząd kongijski zasługuje na pochwałę za reakcję na wybuch epidemii.

Według WHO obecnie epidemia nie spełnia wymagań ogłoszenia stanu zagrożenia dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym.

W niedzielę szefowa WHO na Afrykę Matshidiso Moeti poinformowała, że 4 tys. szczepionek przeciwko wirusowi Ebola zostanie dostarczonych do DRK.

Wirus Ebola, który wykryto w 1976 roku, szerzy się poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi zarażonych ludzi i zwierząt; wirus nie roznosi się drogą kropelkową. Jest w stanie przetrwać w organizmie nosiciela do roku i może zostać przeniesiony drogą płciową.

Wielka epidemia wirusa Ebola wybuchła w grudniu 2013 roku w Gwinei, później rozprzestrzeniła się na sąsiednie Liberię i Sierra Leone w Afryce Zachodniej; w tych trzech państwach odnotowano 99 proc. ofiar śmiertelnych. Choroba nawiedziła w sumie 10 krajów, w tym Hiszpanię i Stany Zjednoczone. Uśmierciła ogółem ponad 11,3 tys. osób na 28,6 tys. przypadków zachorowań.