Wiceszef PE krytykuje Angelę Merkel za uchodźców

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Alexander Graf Lambsdorff skrytykował w sobotę w wywiadzie dla "Neue Osnabruecker Zeitung" politykę migracyjną kanclerz Angeli Merkel i zarzucił jej "ignorowanie" stanowiska krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Zdjęcie Angela Merkel /AFP

"Ten niemiecki rząd raz po raz ignorował europejskich partnerów, podnosił zbyt wysoko poprzeczkę i stawiał ich przed faktami dokonanymi" - powiedział niemiecki europoseł z liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej (FDP).

Reklama

"Niemiecka kanclerz doprowadziła swoimi działaniami do fiaska europejskiej polityki migracyjnej; nie widzę możliwości znalezienia w najbliższej przyszłości wspólnej drogi" - ocenił Lambsdorff.



Jego zdaniem, Niemcy potrzebują ustawy migracyjnej, która pozwoli na "inteligentne sterowanie" procesem imigracji.



Od 2015 roku z zamiarem ubiegania się o azyl do Niemiec przyjechało ponad milion imigrantów, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki. Naciski Berlina, by wszystkie kraje Unii Europejskiej przyjmowały uchodźców, spotkały się ze sprzeciwem przede wszystkim w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.