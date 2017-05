Więcej migrantów na granicy Szwecji z Danią

Po tym jak w ubiegły czwartek szwedzkie władze zniosły kontrolę dokumentów osób podróżujących z Danii, liczba zatrzymanych migrantów na przejściach granicznych z południową Szwecją poważnie wzrosła.

Policja graniczna w Skanii od czwartku wpuściła 24 azylantów. Przed zniesieniem kontroli dokumentów, chęć wystąpienia o azyl deklarowało przy granicy zaledwie pięć osób w tygodniu.

Reklama

Przybyło również osób, którym odmówiono przekroczenia granicy Szwecji. Dotyczy to zarówno osób starających się o azyl w innym kraju Unii Europejskiej oraz tych którzy już otrzymali odmowę pobytu w Szwecji. Tylko w ostatni weekend wjazdu do Szwecji odmówiono 88 osobom. Wcześniej liczba zawróconych osób na granicy wynosiła od 40 do 100 tygodniowo.

Wśród migrantów starających się o wjazd do Szwecji, przeważają osoby, które posiadają prawo pobytu w Danii, ale nie mają paszportów krajów pochodzenia. "To dopiero początek tego co nas już niedługo czeka. Efekt zniesienia kontroli dokumentów, poznamy dopiero po tym jak informacja o zniesieniu dotrze do zainteresowanych" - powiedział szwedzkiemu radiu, Michael Mattsson, szef policji granicznej w południowej Szwecji.