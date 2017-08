Większość Francuzów nie ufa Macronowi. Nowy sondaż

Większość Francuzów nie ufa prezydentowi Emmanuelowi Macronowi. 54 proc. nie wierzy, że poprowadzi on kraj we właściwym kierunku - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu Harris Interactiv. Jeszcze więcej - 56 proc. - nie ufa premierowi Edouardowi Philippe'owi.

Zdjęcie Większość Francuzów nie ufa Emmanuelowi Macronowi /BERTRAND GUAY /AFP

To już kolejne badanie potwierdzające spadek poparcia dla Macrona, który w maju wygrał w drugiej turze wyborów prezydenckich, zdobywając 66 proc. głosów.

Szefowi państwa i premierowi ufa odpowiednio 46 i 44 proc. respondentów - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego w dniach 22-24 sierpnia.

Tym samym zarówno Macron, jak i Philippe zanotowali spadek o 5 pkt proc., jeśli chodzi o zaufanie społeczeństwa, w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wówczas zaufaniem obdarzyło ich odpowiednio 51 i 49 proc. badanych.

Jeszcze w połowie czerwca Macronowi ufało 59 proc. respondentów, czyli o 13 pkt proc. więcej w porównaniu z najnowszym badaniem. Szefowi rządu ufało zaś 58 proc., czyli o 14 pkt. proc. więcej.

Sondaż przeprowadzono przez internet na próbie 942 dorosłych Francuzów.