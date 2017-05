Wielka Brytania: Cyberatak na sieci informatyczne szpitali

Sieci informatyczne niektórych szpitali w Wielkiej Brytanii zostały w piątek zaatakowane przez hakerów - podał dziennik "Guardian" na swych stronach internetowych. Pacjenci byli odsyłani z placówek. Państwowa służba zdrowia NHS potwierdziła te doniesienia.

Jak pisze "Guardian", "szpitale w całym kraju zostały jednocześnie zaatakowane przez szkodliwe oprogramowanie w ich systemach IT, co doprowadziło do odesłania wielu pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy lekarskiej".

Gazeta powołując się na jednego z lekarzy pisze, że na ekranach komputerów pojawiła się informacja, iż ktoś przejął nad nimi kontrolę i żąda zapłacenia określonej sumy pieniędzy.