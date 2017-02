Wielka Brytania: Firma zajmująca się dozorem elektronicznym pomagała skazanym

​Pracownicy firmy Capita, świadczącej usługi dla brytyjskiego rządu, przyjęli 400 funtów łapówki od osób objętych dozorem elektronicznym. Jak donosi "The Guardian", mieli zadbać o to, by skazani mogli zdejmować bransoletki.

Doniesieniami na temat pracowników firmy Capita zajmuje się obecnie Scotland Yard.



Capita świadczy usługi w zakresie monitoringu elektronicznego dla brytyjskiego rządu. Jak czytamy na łamach "The Guardian", z "dodatkowych usług" firmy miało skorzystać 32 objętych dozorem.



Policja poinformowała, że dochodzenie koncentruje się na Newham - jednej z gmin Londynu. W związku z przestępstwami dot. monitoringu skazanych zostało zatrzymanych 14 osób.



Jak donosi "The Sun", sprawa wyszła na jaw, gdy jeden ze skazanych został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa w czasie, gdy powinien być w domu.