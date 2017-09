​Wielka Brytania: Imam skazany za nawoływanie do terroryzmu

Na sześć i pół roku więzienia skazał w czwartek sąd w Wielkiej Brytanii muzułmańskiego duchownego, który w swoich kazaniach zachęcał do wspierania Państwa Islamskiego i nawoływał do terroryzmu. Duchowny utrzymuje, że korzystał z prawa do wolności słowa.





Sędzia orzekł, iż Hussain głosił "nienawiść i podziały", i uznał go za winnego "wspierania Państwa Islamskiego i nawoływania do terroryzmu".

Urodzony w Pakistanie 40-letni Kamran Hussain przez sześć lat nauczał w mieście Stoke-on-Trent, ok. 250 km na północny zachód od Londynu. Jak podają brytyjskie media, w spotkaniach z imamem uczestniczyło co piątek około 40 osób, w tym dzieci.

Za dowód w sprawie posłużyły nagrania kazań wygłoszonych przez imama, na których był obecny działający pod przykryciem funkcjonariusz policji.