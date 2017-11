Wielka Brytania: Kolejna dymisja w rządzie Theresy May

Brytyjska minister ds. rozwoju międzynarodowego Priti Patel podała się do dymisji. Premier Theresa May kazała jej skrócić wizytę w Afryce po tym, jak na jaw wyszedł jej szereg nieoficjalnych rozmów z politykami izraelskimi.

Według mediów Patel złamała procedury, nie informując o nich zwierzchniczki.

To już druga dymisja w rządzie Theresy May w ostatnich dniach. Niedawno do dymisji podał się szef ministerstwa obrony Michael Fallon. Powodem były oskarżenia o niestosowne zachowanie na tle seksualnym wobec jednej z dziennikarek.