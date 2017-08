Wielka Brytania: Na rynek trafiło ok. 700 tys. skażonych jaj

Brytyjska Agencja ds. Standardu Żywności (FSA) poinformowała w czwartek, że do Wielkiej Brytanii trafiło z Holandii ok. 700 tys. jaj skażonych środkiem owadobójczym fipronil. Jak podkreślono, nie stanowią one jednak poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne

Według wcześniejszych szacunków na brytyjski rynek miało trafić zaledwie 21 tys. skażonych jaj, ale później FSA zweryfikowała łańcuchy dostaw największych supermarketów i liczbę jaj, które potencjalnie mogą być skażone owadobójczym środkiem przeciwko wszom i pchłom.

FSA zaznaczyła jednocześnie, że ta liczba "jest bardzo mała" i wynosi zaledwie 0,007 proc. wszystkich jaj spożywanych w Wielkiej Brytanii w ciągu roku, więc jest "bardzo mało prawdopodobne, żeby istniało poważne ryzyko dla zdrowia publicznego".

Jednocześnie zaznaczono, że skażone jaja były w wielu krajach sprzedawane jako świeże, podczas gdy w Wielkiej Brytanii wiele z nich było wykorzystywanych do produkcji artykułów spożywczych, gdzie mieszano je z nieskażonymi jajami, obniżając stężenie fipronilu.

Mimo to FSA zdecydowała o wycofaniu sałatek z jajkami z sieci sklepów spożywczych Sainsbury's, Morrisons i Asda, a także kanapek ze sklepów sieci Waitrose i Morrisons.

Wcześniej miliony skażonych fipronilem jaj wycofano z rynku w Belgii, Holandii i Niemczech.

Według niemieckich naukowców, którzy sprawdzili stężenie fipronilu w wycofanych jajach, dorosły człowiek może bez poważnych konsekwencji dla zdrowia zjeść nawet do siedmiu skażonych jaj.

W czwartek holenderscy śledczy zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzanych o udział w nielegalnym użyciu fipronilu na fermach drobiu. Zatrzymani należą do kierownictwa firmy, która najprawdopodobniej użyła do dezynsekcji ferm kur niosek środka zawierającego fipronil, choć stosowanie tego pestycydu jest zakazane w hodowlach zwierząt w celach spożywczych.

Fipronil jest środkiem zwalczającym wszy, kleszcze i roztocza i może być używany w Unii Europejskiej w hodowli zwierząt domowych, ale nie w produkcji żywności. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) klasyfikuje go jako substancję "umiarkowanie toksyczną" w przypadku spożycia znacznych ilości; może być szkodliwy dla nerek, wątroby i tarczycy.

Z Londynu Jakub Krupa