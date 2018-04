Wielka Brytania nie przyznała wizy Wiktorii Skripal

Brytyjskie MSW poinformowało w piątek, że nie przyznało wizy siostrze ciotecznej Julii Skripal. Wiktoria Skripal zamierzała przyjechać do Wielkiej Brytanii, by zabrać stamtąd Julię do Rosji.

Zdjęcie Siergiej Skripal i jego córka Julia pozostają w szpitalu /ADRIAN DENNIS /AFP

"Odrzuciliśmy wniosek Wiktorii Skripal o wydanie jej wizy turystycznej ze względu na to, że wniosek ten nie był zgodny z brytyjskimi przepisami imigracyjnymi" - przekazał rzecznik ministerstwa.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa powiedziała, że Moskwa domaga się wyjaśnień w sprawie tej decyzji. Rosja wielokrotnie krytykowała stronę brytyjską za niedopuszczenie jej dyplomatów do Julii Skripal, która ma rosyjski paszport. Jej ojciec Siergiej Skripal ma obywatelstwo brytyjskie.

W czwartek Julia Skripal w oświadczeniu zapewniła, że czuje się coraz lepiej, a w piątek szpital, w którym przebywa Siergiej Skripal, poinformował, że nie jest już on w stanie krytycznym.

Krótko wcześniej rosyjska telewizja podała, że Julia Skripal skontaktowała się z Wiktorią. W krótkiej rozmowie telefonicznej osoba podająca się za Julię Skripal omawiała z Wiktorią m.in. przylot tej drugiej do Wielkiej Brytanii. Wiktoria proponowała, że przyleci do Wielkiej Brytanii, jeśli dostanie wizę. "Nikt ci nie da wizy, Wika" - odpowiedziała rzekoma Julia.

Sama Wiktoria Skripal w wypowiedzi dla brytyjskiej telewizji Sky News skomentowała odmowę udzielenia jej wizy słowami: "Brytyjczycy muszą mieć coś do ukrycia".

Siergiej Skripal - były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę brytyjską - i jego córka Julia 4 marca trafili do szpitala w Salisbury na południowym zachodzie Anglii, gdy zostali znalezieni nieprzytomni w jednym z miejscowych centrów handlowych. Brytyjscy śledczy uznali, że oboje zostali zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu nowiczok. Rosja odpiera podobne zarzuty, mówiąc o prowokacji i "antyrosyjskiej kampanii".

Próba zabójstwa Skripala wywołała największy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny.