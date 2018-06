Wielka Brytania: Pijany policjant groził Polakowi

Policjant z miasta Hull w Wielkiej Brytanii został zwolniony z pracy po tym, jak zaatakował Polaka pracującego jako ochroniarz w jednym z angielskich barów. Pijany funkcjonariusz groził mu, że "rozbije mu głowę" - informuje BBC.

Komisja dyscyplinarna policji, po przesłuchaniu w miejscowości Goole, zadecydowała, że funkcjonariusz zostanie zwolniony ze służby.



Do zdarzenia doszło w listopadzie. Jak informuje BBC, policjant z Hull wypił po służbie kilka litrów piwa, a następnie słownie zaatakował Polaka, który odmówił policjantowi wejścia do baru. Funkcjonariusz żądał, żeby mężczyzna "mówił do niego po angielsku" i naśladował jego akcent. Policjant powiedział też do polskiego ochroniarza: "Przez ludzi takich jak ty nie mogę wejść. Mam nadzieję, że wszyscy zostaniecie wyrzuceni".

Policjant następnie oddalił się, ale po chwili wrócił i zagroził ochroniarzowi, że "rozwali mu głowę" - pisze BBC.



Komisja dyscyplinarna pokreśliła, że zwolnienie funkcjonariusza z pracy było jedynym właściwym rozwiązaniem. Uznano, że policjant "użył języka, który był postrzegany jako rasistowski, a to podważa wysiłki policji w walce z nienawiścią na tle rasowym" - informuje BBC.

Zwolniony policjant przeprosił za swoje słowa. Przyznał, że jego zachowanie było "rażącym wykroczeniem", ale zaprzeczył, by miało rasistowski charakter.