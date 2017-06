Wielka Brytania: Premier May w drodze na Downing Street

Służby prasowe brytyjskiej premier Theresy May poinformowały PAP w nocy z soboty na niedzielę, że szefowa rządu jest w drodze do swojej kancelarii na Downing Street po tym, jak w sobotę późnym wieczorem doszło do prawdopodobnego zamachu terrorystycznego w centralnym Londynie.

Zdjęcie Theresa May /AFP

Według źródeł PAP, premier May weźmie udział w niedzielę rano w posiedzeniu sztabu kryzysowego COBRA (Cabinet Office Briefing Room A), w którym zwyczajowo uczestniczy także m.in. minister spraw wewnętrznych i najwyżsi przedstawiciele brytyjskiej policji.

W sobotę późnym wieczorem policja potwierdziła, że doszło do co najmniej dwóch "poważnych incydentów" w centralnym Londynie, po tym jak samochód wjechał w grupę przechodniów na moście London Bridge, a wiele osób zostało ranionych nożem w pobliżu oddalonego o kilkaset metrów Borough Market. Policja nie podała na razie szczegółów zdarzenia ani bilansu ofiar.

Wbrew wcześniejszym doniesieniom nie potwierdziły się informacje o kolejnym incydencie w rejonie Vauxhall, ok. pięć kilometrów na południowy-zachód od London Bridge.

To trzeci tak poważny atak terrorystyczny w Wielkiej Brytanii na przestrzeni kilku miesięcy.

Wcześniej w marcu br. w zamachu na Westminster Bridge w Londynie zginęło sześć osób, a 49 zostało rannych. Pod koniec maja doszło do ataku w Manchesterze, gdzie po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w pobliżu wejścia do hali. 22 osoby zginęły, a ponad 120 zostało rannych.

Po zamachu w Manchesterze poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym został podniesiony do najwyższego, "krytycznego", który oznacza, że "kolejny zamach jest możliwy w każdej chwili", ale po kilku dniach został obniżony do czwartego w pięciostopniowej skali, "poważnego", zgodnie z którym "atak jest wysoce prawdopodobny".

Na najbliższy czwartek, 8 czerwca zaplanowane są wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii.