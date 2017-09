Brytyjska policja aresztowała 40-letnią kobietę, która jest podejrzana o próbę włamania do szkoły Thomasa Battersea. Od kilku dni uczęszcza tam czteroletni książę George - syn Williama i Kate.

Zdjęcie Książę George /RICHARD POHLE / POOL /Getty Images

Do próby włamania miało dojść we wtorek, ale dopiero dziś policja zatrzymała podejrzaną. Okazała się nią 40-letnia kobieta, która posiadała dostęp do niektórych pomieszczeń budynku.

Policja przewiozła kobietę na posterunek w południowym Londynie, gdzie 40-latka złoży wyjaśnienia.



Tymczasem policja pozostaje w kontakcie z firmą, która przygotowała szkolny system zabezpieczeń. Funkcjonariusze sprawdzają, czy sieć działa bez zarzutu i czy nie popełniono błędu.



Policja metropolitarna w środę wieczorem wydała krótki komunikat: "Prowadzimy prace w budynku szkoły, do której uczęszcza Jego Królewska Wysokość Książę George. Chcemy sprawdzić systemy bezpieczeństwa po tym incydencie. Policja, gdy tylko została powiadomiona, zjawiła się niezwłocznie na miejscu".



BBC podaje, że książę George był w szkole we wtorek, ale "jest mało prawdopodobne, by był tam w momencie próby włamania". Do incydentu miało dojść kilkanaście minut po godz. 14.



Zdjęcie Szkoła Thomas Battersea / RICHARD POHLE / POOL / Getty Images

Książę George uczęszcza do prywatnej szkoły Thomasa Battersea od kilku dni. Na co dzień uczy się tu 560 uczniów w wieku od czterech do 13 lat. W każdej klasie znajduje się 20 osób. Czesne za roczną naukę w tej placówce wynosi ponad 17,5 tys. funtów. Szkoła znajduje się kilka mil od Pałacu Buckingham.



Jak donosi BBC, na przestrzeni kilku pokoleń zaszły spore zmiany w edukacji członków rodziny królewskiej. Królowa Elżbieta II - czyli prababka George'a - miała guwernantkę, jak większość dzieci w rodzinach z klasy wyższej.



Książę Karol edukację rozpoczął w wyposażonym w czarną tablicę pokoju w Pałacu Buckingham. Jako ośmiolatek poszedł do szkoły - oczywiście prywatnej.



Brytyjskie media podkreślają, że George - w przeciwieństwie do ojca i dziadka - trafił do klasy koedukacyjnej.