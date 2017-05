Wielka Brytania: Tygrys zabił pracownicę zoo

Na skutek ataku tygrysa zginęła w poniedziałek pracownica Hamerton Zoo w pobliżu miasta Huntingdon na północ od Londynu - poinformowała w poniedziałek policja. Incydent nie jest traktowany przez policję jako podejrzany.

Jak podano w oświadczeniu, około 11.15 czasu lokalnego (12.15 czasu polskiego) na wybieg wszedł tygrys, który wkrótce potem zaatakował przebywającą tam dozorczynię. Jednocześnie policja zaznaczyła, że - wbrew wcześniejszym informacjom pojawiającym się w mediach społecznościowych - zwierzę w żadnym momencie nie wydostało się poza wybieg i nie stanowiło zagrożenia dla zwiedzających.

Władze parku zoologicznego poinformowały, że "myślami są z pracownikami, przyjaciółmi i rodzinami w tym trudnym okresie".

Jak dodano, zoo pozostanie we wtorek zamknięte. Policja prowadzi szczegółowe śledztwo, które ma ustalić jak doszło do tego, że tygrys znalazł się na wybiegu w tym samym momencie co dozorczyni.

