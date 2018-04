Wielka Brytania zniesie opłaty za kremację i pochówek dzieci

Premier Theresa May ogłosiła, że brytyjscy rodzice nie będą musieli pokrywać kosztów kremacji i pochówku swoich dzieci. Zaznaczyła, że zostanie w tym celu założony specjalny fundusz. O sprawie informuje "The New York Times".

Zdjęcie Theresa May /AP /East News

Kampanię na rzecz założenia takiego funduszu prowadziła Carolyn Harris z brytyjskiej Partii Pracy, która w wypadku drogowym straciła 8-letniego syna.

Zdaniem brytyjskiej premier, pogrążeni w żałobie po nagłej utracie dziecka rodzice nie powinni mieć na głowie kosztów pogrzebu.



"W najciemniejszym momencie życia rodzica jest niewiele światła, ale może być wsparcie" - dodała.



Jak podaje "The New York Times", powołując się na wpis na Twitterze organizacji Labour Left, fundusz zostanie sfinansowany kwotą 10 milionów funtów.



Każdego roku w Wielkiej Brytanii umiera około 4350 osób poniżej 18. roku życia.