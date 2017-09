​Wietnam: Były szef koncernu naftowego skazany na śmierć

Wietnamski sąd skazał byłego prezesa państwowego koncernu petrochemicznego na karę śmierci. Uznał go za winnego malwersacji finansowych na dużą skalę - podała agencja Kyodo. Na ławie oskarżonych zasiadło 51 osób.

Zdjęcie Nguyen Xuan Son /AFP



Nguyen Xuan Son został uznany przez sąd w Hanoi za winnego malwersacji finansowych, umyślnego naruszenia państwowych norm dotyczących zarządzania gospodarką oraz nadużycia pozycji i władzy.



Aresztowany w lipcu 2015 roku Son nie przyznał się do winy i zapowiedział, że odwoła się od wyroku. O karę śmierci wnioskowała prokuratura.



Son występował w sprawie zarówno w charakterze byłego prezesa koncernu PetroVietnam, jak i byłego dyrektora wykonawczego banku Ocean, należącego do Ocean Group. W 2015 r. instytucję przejął bank centralny z powodu niewypłacalności.



Proces, w ramach którego skazano Sona, dotyczył 51 urzędników i pracowników sektora bankowego i energetycznego oskarżonych o korupcję i nieodpowiednie zarządzanie, które doprowadziło do strat sięgających 69 mln USD.



Dożywotnią karę więzienia zasądzono również wobec byłego prezesa zarządu banku Ocean, będącego zarazem jednym z czołowych wietnamskich potentatów, Ha Van Thama. Sąd uznał go za winnego malwersacji finansowych, naruszenia regulacji dotyczących udzielania kredytów i nadużycia władzy.



Karę więzienia zasądzono też wielu innym funkcjonariuszom sektora bankowego i energetycznego.



"Te surowe wyroki służą głównie efektom społecznym" - komentuje ekspert ds. Wietnamu Carl Thayer.



Jak ocenia Amnesty International, Wietnam należy do krajów o najwyższym odsetku wykonywanych kar śmierci na świecie.