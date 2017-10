​Wietnam: Rośnie bilans ofiar powodzi i osunięć ziemi

Już co najmniej 75 osób zginęło, a 28 uznano za zaginione, w wyniku powodzi i osunięć ziemi spowodowanych ulewnymi deszczami, które nawiedziły w ubiegłym tygodniu północny Wietnam - podały we wtorek tamtejsze władze. Rany odniosło ok. 40 osób.

Zdjęcie Tragiczny bilans powodzi i osunięć ziemi /VIET DUNG /AFP

Trwają poszukiwania zaginionych oraz prace nad naprawą uszkodzonej infrastruktury. Poprzedni bilans ofiar, z piątku, mówił o 54 ofiarach śmiertelnych i 39 zaginionych.

Ulewy zniszczyły ok. 250 domów; częściowo zalanych zostało 30 tys. gospodarstw i ponad 22 tys. hektarów pól ryżowych. W wyniku powodzi zdechło ok. 10 tys. sztuk bydła i 300 tys. sztuk drobiu.

Wietnam stosunkowo często cierpi z powodu niszczycielskich burzy i powodzi. W zeszłym roku burze spowodowały śmierć ponad 260 osób i wyrządziły szkody o równowartości 1,75 mln dolarów.