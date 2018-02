Wieża Eiffla znów dostępna dla turystów

W niedzielę ponownie zostanie udostępniona turystom wieża Eiffla. Najsłynniejszy zabytek i symbol stolicy Francji został zamknięty we wtorek ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Zdjęcie Wieża Eiffla w zimowej odsłonie /IAN LANGSDON /PAP/EPA

Dyrekcja obiektu zdecydowała się na zamknięcie wieży Eiffla ze względu na intensywne opady śniegu.

Choć nasypało nie więcej niż 20 centymetrów białego puchu - co w Warszawie, Moskwie czy w Quebecu, a nawet we wschodniej Francji może wywoływać uśmiech - w Paryżu sparaliżowało to życie mieszkańców. Na drogach tworzyły się rekordowe korki, ludzie całą noc koczowali w swoich samochodach, zamknięto sklepy, szkoły, nie kursowały autobusy, a na kolejach i lotniskach wystąpiły opóźnienia.

Skutki wprowadzenia zakazu poruszania się w tym rejonie ciężarówek, których kilkaset stało na poboczu, widać na pustych półkach wielu sklepów - także wielkich sieci handlowych. Brakuje warzyw, owoców, mięsa czy ryb. Transportowcy domagają się od władz odszkodowań.



Sytuacja w Ile-de-France uległa znacznej poprawie, mimo że śnieg miejscami jeszcze leży, ale w siedmiu departamentach środkowej Francji wciąż obowiązuje alarm pogodowy. Ze śniegu w Paryżu cieszyły się tylko dzieci, a także fotografowie i narciarze zjeżdżający po zboczach Montmartre'u.