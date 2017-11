Więzienie dla prezenterki TV za "podżeganie do niemoralności"

Sąd w Kairze skazał prezenterkę prywatnej sieci telewizyjnej na trzy lata więzienia za "podżeganie do niemoralności" - tak zakwalifikowano udzielanie przez nią kobietom w jednym z programów porad, jak zostać samotną matką. Wyrok nie jest prawomocny.

Prezenterka Doaa Salah pracująca dla sieci An-Nahar złożyła apelację i pozostaje na wolności po wpłaceniu wyznaczonej przez sąd kaucji w wysokości 10 tys. funtów egipskich (ok. 570 USD). Pracodawca zawiesił ją w pełnieniu obowiązków.



Salah doradzała kobietom, którym zależy na dziecku, ale nie na mężu, by wychodziły za mąż tylko po to, żeby zajść w ciążę, a potem szybko się rozwodziły. Jako alternatywę prezenterka proponowała też sztuczne zapłodnienie nasieniem anonimowego dawcy.

W tej części swojego programu Salah wystąpiła udając, że jest w ciąży.