Witold Waszczykowski: Brak rządu w Niemczech. Europa zaniepokojona

Szef MSZ Witold Waszczykowski zaznacza, że "brak rządu w Niemczech niepokoi całą Europę". "Ze względu na olbrzymi wpływ polityczny Niemiec, brak rządu w tym państwie powoduje pewną bierność polityki zagranicznej" - dodał.

Zdjęcie Szef MSZ Witold Waszczykowski /Paweł Supernak /PAP

Prowadzone w Niemczech od ponad miesiąca rozmowy bloku partii chadeckich CDU/CSU z Zielonymi i liberalną FDP w sprawie utworzenia koalicji rządowej zostały zerwane przez to ostatnie ugrupowanie. Jeśli cztery partie nie powrócą - pomimo apelu prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera - do stołu rozmów, konieczne będą nowe wybory. Odbyłyby się one prawdopodobnie na wiosnę.

Szef MSZ pytany we wtorek w radiowej Trójce, czy brak rządu w Niemczech powinien nas niepokoić, odparł, że niepokoi to "całą Europę". "Dlatego że Niemcy są najsilniejszym państwem gospodarczym, też mają olbrzymi wpływ polityczny w Unii, w NATO, i na świecie, i brak rządu powoduje pewną bierność polityki zagranicznej" - ocenił Waszczykowski.

"Wiemy w tej chwili, jak potrzebna jest współpraca w Unii Europejskiej" - podkreślił szef MSZ.

Kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że po zerwaniu w nocy z niedzieli na poniedziałek rozmów ws. koalicji rządowej, nie myślała o dymisji. "Nie, nic takiego nie było. Uważam, że Niemcom potrzebna jest stabilność" - oświadczyła. W poniedziałek w wywiadach telewizyjnych Merkel zapowiedziała, że w przypadku rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych będzie ponownie kandydowała na stanowisko szefowej rządu