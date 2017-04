​Szef polskiej dyplomacji spotka się dziś po południu w Strasburgu z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Witold Waszczykowski ma rozmawiać z Antonio Tajanim między innymi o przyszłości Europy w kontekście Brexitu, a także o relacjach Polski z unijnymi instytucjami.

Zdjęcie Witold Waszczykowski spotka się dziś z szefem PE /Rafał Oleksiewicz /Reporter

Włoch Antonio Tajani zastąpił na stanowisku szefa Europarlamentu Niemca, Martina Schulza, który wiele razy krytykował Polskę. - Z informacji, jakie do mnie dochodzą wynika, że obecny szef Parlamentu Europejskiego zachowuje się bardziej wstrzemięźliwie - powiedział minister Waszczykowski i dodał, że nowy przewodniczący podziela pogląd Polski, że instytucje europejskie nie powinny ingerować zbytnio w działania unijnych krajów.



- Państwa członkowskie są właścicielami Unii Europejskiej, a nie odwrotnie. Nie biurokracja czy to brukselska, czy to strasburska jest właścicielem Unii i nie powinna dominować nad państwami członkowskimi - powiedział szef polskiej dyplomacji.



Antonio Tajani przed wyborem na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego zabiegał o głosy konserwatystów, do których należą europosłowie PiS-u. Podkreślał, że podstawą krytyki unijnych krajów przez Brukselę muszą być jasne reguły i podstawy prawne.