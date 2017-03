Wizyta brytyjskiego ministra w Rosji przełożona

Z powodu zmienionego terminu spotkania ministrów spraw zagranicznych NATO szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson postanowił przełożyć zaplanowaną na marzec wizytę w Rosji - poinformowało w poniedziałek MSZ w Londynie.

Johnson "rozmawiał już z ministrem spraw zagranicznych (Rosji Siergiejem) Ławrowem i spodziewa się niezwłocznego uzgodnienia (nowego terminu) swojej wizyty" - przekazano w oświadczeniu.



Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw NATO zostało przesunięte z początku kwietnia na 31 marca.

Według zapowiedzi brytyjskiego MSZ z początku marca Johnson uda się do Moskwy, by rozmawiać o różnicy zdań między władzami Wielkiej Brytanii i Rosji w sprawach takich jak konflikty zbrojne w Syrii czy na Ukrainie. Resort zaznaczył, że wizyta Johnsona nie oznacza powrotu do zwykłych stosunków z Rosją (business as usual).

Będzie to pierwsza wizyta szefa dyplomacji Wielkiej Brytanii w Rosji od pięciu lat. Ostatnim brytyjskim ministrem spraw zagranicznych, który odwiedził Rosję, był William Hague w 2012 roku.

Wielka Brytania poparła sankcje wobec Rosji wprowadzone po zajęciu Krymu w 2014 roku, a następnie w reakcji na zbrojne wspieranie przez Moskwę separatystów na wschodniej Ukrainie. Londyn i Moskwa różnią się także m.in. w podejściu do prezydenta Syrii Baszara el-Asada, którego reżim Rosja wspiera politycznie i wojskowo.