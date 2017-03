Władimir Putin pisze do Theresy May, oferuje pomoc

Władimir Putin wysłał do Londynu telegram z wyrazami współczucia. Prezydent Rosji apeluje w nim o zjednoczenie wysiłków całego świata w walce z terroryzmem.

Według najnowszych danych, w zamachu przed budynkiem brytyjskiego parlamentu zginęły cztery osoby, a około 40 jest rannych.

W liście do premier Wielkiej Brytanii Theresy May Władimir Putin zwraca uwagę na coraz większą zuchwałość i cynizm terrorystów. "Oczywistym jest, że dla przeciwdziałania terroryzmowi konieczne jest zjednoczenie wysiłków całej społeczności międzynarodowej" - napisał prezydent Rosji.

Z kolei szef senackiej komisji spraw zagranicznych Konstantin Kosaczow wyraził opinię, że zamach w Londynie nieprzypadkowo został zorganizowany w rocznicę ataków terrorystycznych w Brukseli.

"To są ogniwa tego samego łańcucha, który bierze swój początek w przekonaniu Zachodu o własnym monopolu na prawdę" - stwierdził rosyjski polityk.

Do podjęcia wspólnych działań na rzecz walki z terroryzmem wezwała wiceszefowa Dumy Państwowej Irina Jarowa. "Politycy Wielkiej Brytanii i całej Europy powinni ocknąć się z informacyjnych wojen, aby zacząć działać w obronie pokoju i bezpieczeństwa" - oświadczyła rosyjska deputowana.

Sceptycyzm co do podjęcia przez Zachód wspólnej z Rosją walki przeciwko terrorystom wyraził szef senackiej komisji do spraw polityki informacyjnej Aleksiej Puszkow. Według niego, ani Wielka Brytania, ani inne państwa zachodniej Europy na razie nie przejawiają gotowości do współpracy z Rosją.