Władze Korei Północnej wysłały list do Kongresu USA

Północnokoreański parlament wysłał, co - jak podkreśla agencja Associated Press - jest rzadkością, list do Izby Reprezentantów amerykańskiego Kongresu, żeby zaprotestować przeciwko nowemu pakietowi sankcji nałożonych na reżim w Pjongjangu.

Zdjęcie Parlament wysłał do Kongresu USA list w sprawie sankcji /AFP

Komisja spraw zagranicznych Najwyższego Zgromadzenia Ludowego, parlamentu Korei Północnej, potępiła sankcje, nazywając je "ohydnym działaniem przeciwko ludzkości" - podała w piątek północnokoreańska agencja prasowa KCNA.

AP zwraca uwagę, że krytykowanie przez Pjongjang działań Waszyngtonu wymierzonych w reżim Korei Północnej nie należy do rzadkości, ale bezpośredni protest, jak w tym wypadku, już tak.

Na razie nie jest jasne, w jaki sposób list został przekazany, skoro Korea Północna i Stany Zjednoczone nie utrzymują stosunków dyplomatycznych i praktycznie nie mają żadnych oficjalnych kanałów komunikacji.

KCNA informuje jedynie, ze list protestacyjny wysłano w piątek.

4 maja Izba Reprezentantów przyjęła ustawę o kolejnym pakiecie sankcji nałożonych na Koreę Północną.

Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa deklarowała jak dotąd, że wobec Korei Północnej "wszystkie opcje są na stole", łącznie z atakiem militarnym. Jednak oficjalne źródła w Waszyngtonie oceniają, że uprzedzający atak jest mało prawdopodobny.



Strategia USA wobec Pjongjangu opiera się obecnie na wywieraniu nacisków na reżim przy współdziałaniu z Chinami.