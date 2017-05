Władze potwierdziły uwolnienie uprowadzonego w Czadzie Francuza

Biuro prasowe prezydenta Francji poinformowało w niedzielę, że uprowadzony w marcu w Czadzie francuski zakładnik został uwolniony.

Zakładnik, który pracował dla kompanii górniczej "został uprowadzony we wschodnim Czadzie a potem zabrany przez porywaczy do Sudanu" - podano. Obecnie jest przewożony do stolicy kraju, Chartumu.

Reklama

Do porwania doszło 23 marca we wschodnim Czadzie. Nie podano tożsamości uprowadzonego.

Poprzednie porwanie w Czadzie obywatela Francji miało miejsce w listopadzie 2009 roku; został on uwolniony po trzech miesiącach.Czad jest jednym z głównych sojuszników Francji w walce z terroryzmem. W jego stolicy, N'Dżamenie, ma siedzibę kwatera główna francuskich sił antyterrorystycznej operacji Barkhane, w której oprócz francuskich wojsk uczestniczy pięć krajów Sahelu - Mauretania, Mali, Niger, Czad i Burkina Faso.