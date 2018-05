​Włochy: 90-latka kandyduje w wyborach samorządowych

90-letnia mieszkanka okolic Neapolu jest kandydatką na radną w wyborach samorządowych, które odbędą się w części Włoch 10 czerwca. Sędziwa Candida Sabatino mówi, że postanowiła startować w wyborach, by odnowić "starą politykę".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gauss Ulrike /East News

Seniorka, która mieszka w miejscowości Qualiano startuje z listy partii Zielonych, na której znalazła się wraz z młodymi ludźmi, wśród nich z 20-latkiem.

Szef Zielonych w regionie Kampania Francesco Borrelli prezentując kandydaturę 90-latki podkreślił: "To nadzwyczajny przykład pełnego pasji zaangażowania obywatelskiego, które chcemy przekazać wszystkim wyborcom".

Jak się zauważa, to nie jedyny we Włoszech dowód na to, że wiek w polityce nie ma znaczenia.

Również w regionie Kampania, w miasteczku Nusco rządzi najstarszy burmistrz; 90-letni Ciriaco De Mita, jeden z weteranów włoskiej polityki; były premier i wielokrotny minister oraz były lider Chrześcijańskiej Demokracji. Burmistrzem swojej rodzinnej miejscowości jest od czterech lat.