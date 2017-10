Włochy: Błyskawiczny proces szefa bandy z Rimini

Imigrant z Konga Guerlin Butungu, oskarżony o napaść na polskich turystów w Rimini i brutalny gwałt, będzie osądzony w trybie natychmiastowym we wtorek - podały włoskie media. Według prasy ten tryb wybrano po tym, gdy Butungu przyznał się do napaści.

Zdjęcie Guerlin Butungu eskortowany przez policję /AP /East News

Proces Butungu w takim bezpośrednim, natychmiastowym trybie odbędzie się na mocy decyzji prokuratury z Rimini w ciągu wymaganych 30 dni od zatrzymania.

Reklama

Butungu odpowie przed sądem za brutalny atak na polskich turystów w nocy z 25 na 26 sierpnia na plaży w Rimini, w tym za gwałt na Polce, a także za napaść i gwałt na transseksualiście z Peru. Kongijczykowi grozi za to do 20 lat więzienia. Przed kilkoma dniami, składając zeznania w więzieniu, przyznał się do tych czynów.

O te dwa ataki oskarżeni są też trzej nieletni, należący do tej samej bandy. To dwóch braci Marokańczyków i Nigeryjczyk; mają oni od 15 do 17 lat. Przebywają w więzieniu dla nieletnich i będą sądzeni osobno.