​Włochy: Ekstremiści planowali zamach na historyczny most

Z Włoch wydalono w poniedziałek trzech imigrantów z Kosowa, członków komórki dżihadystów działającej w Wenecji - poinformowały władze. Śledztwo wykazało, że planowali oni zamach na tamtejszy historyczny most Rialto.

Trzej ekstremiści w wieku od 24 do 27 lat, mieszkający w Wenecji, zostali aresztowani 30 marca w rezultacie dochodzenia, koordynowanego przez prokuraturę do walki z terroryzmem. Wraz z nimi zatrzymano czwartego, nieletniego obywatela Kosowa. Wszystkim postawiono zarzuty przynależności do Państwa Islamskiego.

W czasie śledztwa ustalono, że cała czwórka, obserwowana przez włoskie służby specjalne od kilku miesięcy, oglądała w internecie liczne materiały propagandowe i instruktażowe, pokazujące na przykład techniki dokonania samobójczego zamachu terrorystycznego.

Z podsłuchów ich rozmów telefonicznych wynikało, że cieszyli się z zamachu w Londynie z 22 marca. W czasie jednej z zarejestrowanych rozmów mówili o planach podłożenia bomby na obleganym zawsze przez turystów weneckim moście Rialto, by zabić "niewiernych".

Trzem aresztowanym odebrano prawo pobytu we Włoszech; zostali odesłani samolotem do Kosowa. Czwarty domniemany dżihadysta jako nieletni podlega innej procedurze.

MSW w Rzymie podało, że począwszy od 2015 roku z Włoch wydalono łącznie 162 osoby podejrzane o ekstremizm. Od początku tego roku liczba ta wynosi 30.

