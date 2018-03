Włochy: Kolejny proces Berlusconiego w sprawie "bunga bunga"

Silvio Berlusconi, były premier Włoch i przywódca bloku centroprawicy, po raz kolejny stanie przed sądem. 9 maja rozpocznie się jego proces w Mediolanie, w którym oskarżono go o przekupienie świadków, by składali fałszywe zeznania na temat imprez w jego domu.

Zdjęcie Silvio Berlusconi /AFP

Następna sprawa 81-letniego byłego szefa rządu i lidera Forza Italia związana jest z tzw. aferą Ruby, czyli rozwiązłych przyjęć w jego rezydencji w 2010 roku, gdy był premierem. Uczestniczyły w nich młode kobiety, wśród nich nieletnia Ruby.



Reklama

Gdy ujawniła to prasa, Berlusconi został oskarżony o korzystanie z usług nieletniej prostytutki. Dodatkowo - po jego interwencji na posterunku policji w Mediolanie, w rezultacie której oskarżona o kradzież Ruby została zwolniona z aresztu i nie trafiła do ośrodka dla nieletnich - były premier Włoch usłyszał zarzut nadużycia władzy.

Berlusconi został prawomocnie oczyszczony z obu zarzutów, ale sprawa imprez znanych pod nazwą "bunga bunga" jest dalej przedmiotem postępowania.



Byłemu premierowi postawiono potem zarzut przekupienia czterech uczestniczek przyjęć, by złożyły przed sądem fałszywe zeznania na temat charakteru tych zabaw. Zeznały one, że były to "eleganckie wieczory".



W maju razem z czterema kobietami Berlusconi, polityk i magnat medialny, stanie przed mediolańskim sądem pod zarzutem korupcji w postępowaniu sądowym.