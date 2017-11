Włochy: Narkotyki z Państwa Islamskiego przechwycone

W porcie w Kalabrii we Włoszech Gwardia Finansowa i służba celna skonfiskowały 24 miliony pastylek syntetycznego narkotyku. Według śledczych, handlem nimi zajmuje się bezpośrednio Państwo Islamskie, finansując w ten sposób swoją działalność terrorystyczną.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne

Skonfiskowana w kalabryjskim porcie Gioia Tauro substancja, nazywana "narkotykiem bojowników", to - jak wyjaśniono w piątek - tramadol, opioidowy lek przeciwbólowy.



Czarnorynkowa wartość jednej tabletki narkotyku to ok. dwa euro - podaje Reuters.



Sprzedaż transportu tramadolu przemycanego z Indii do Libii w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie przyniosłaby zyski w wysokości 50 mln euro - poinformowano po operacji włoskich funkcjonariuszy.

Zyski z przestępczego procederu miały być przeznaczone na finansowanie terrorystycznej działalności tzw. Państwa Islamskiego w Libii, Syrii i Iraku.