Włochy: Nie ustaje napływ migrantów

Pierwsza w tym roku grupa 500 migrantów przybyła w środę na Sycylię. Mimo zimy nie ustaje masowy napływ migrantów z Afryki na wybrzeża Włoch. Po buncie migrantów w ośrodku koło Wenecji w kraju trwa dyskusja na temat działania i przyszłości takich miejsc.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /ANDREA MEROLA /PAP/EPA

Na pokładzie włoskich statków, które wpłynęły do portów w Katanii i Auguście na Sycylii, przybyli migranci uratowani w ostatnich godzinach na Morzu Śródziemnym. Na przybyszów na lądzie czekali funkcjonariusze sił porządkowych zajmujący się ściganiem przemytu ludzi oraz walką z nielegalną imigracją.

Reklama

Ich celem jest między innymi ustalenie, czy wśród rozbitków nie ma organizatorów przerzutu ludzi z Afryki do Włoch.

Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby migrantów, którzy dotarli do Włoch drogą morską: było ich 181 tysięcy. Obecnie w ośrodkach dla migrantów, azylantów i uchodźców w całym kraju przebywa nienotowana nigdy wcześniej liczba 175 tysięcy osób.

Włoskie media podały, że jeszcze w styczniu rozpocznie się realizacja nowego, opracowanego pod koniec roku planu podejścia do kryzysu migracyjnego, w tym zaostrzenia walki z nielegalną imigracją i wydaleń na większą skalę.

Projekt autorstwa nowego ministra spraw wewnętrznych Marco Minnitiego przewiduje otwarcie w każdym włoskim regionie ośrodka ds. identyfikacji i wydalania migrantów. Pomysł ten wywołuje protesty większości lokalnych władz i organizacji humanitarnych, a także Kościoła.

Dominuje przekonanie, że takie wielkie centra to potencjalnie zapalne miejsca. Świadczy o tym to, że regularnie z powodu panujących tam fatalnych warunków pobytu wybuchają protesty i bunty, dochodzi też do aktów przemocy. Ostatnio do buntu migrantów doszło w wielkim ośrodku w miejscowości Cona koło Wenecji, gdzie jest 200 łóżek i 1400 migrantów. Wywołali oni zamieszki po śmierci młodej imigrantki, do której pomoc lekarską wezwano za późno.

W środę z tego przepełnionego ośrodka do innego na północy przewieziono około 100 ludzi.

Politycy zgodnie popierają zaś projekt podwojenia liczby wydalanych nielegalnych imigrantów. Jak się zauważa w mediach, celem tych działań ma być doprowadzenie do tego, aby co tydzień z Włoch odlatywał jeden samolot czarterowy z nielegalnymi imigrantami, głównie Tunezyjczykami.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)