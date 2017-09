Włochy: Nieletni napastnicy z Rimini trafią do więzienia

Trzej nieletni sprawcy gwałtu i pobicia polskich turystów w Rimini trafią do więzienia i będą tam tak przetrzymywani, by nie mogli się ze sobą komunikować - zdecydowała we wtorek sędzia trybunału do spraw nieletnich w Bolonii.

Zdjęcie Zatrzymanie domniemanego sprawcy /MANUEL MIGLIORINI /PAP/EPA

Od chwili zatrzymania w sobotę dwaj bracia Marokańczycy w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letni Nigeryjczyk przebywają w placówce dla nieletnich w Bolonii. Wniosek o ich osadzenie w więzieniu złożył prokurator, do czego przychyliła się sędzia.

W więzieniu w Rimini przebywa 20-letni Kongijczyk, jedyny pełnoletni w czteroosobowym gangu, który napadał na turystów. W nocy z 25 na 26 sierpnia banda ta zgwałciła Polkę i ciężko pobiła jej partnera, a następnie zgwałciła transseksualistę z Peru.

Sędzia z Rimini utrzymał areszt wobec Kongijczyka, domniemanego szefa gangu. Nie przyznaje się on do zarzucanych mu czynów.

Po kolejnym dniu przesłuchań całej czwórki poinformowano także, że młody Nigeryjczyk żałuje tego, co zrobił.