Włochy: Nowy rząd otrzymał wotum zaufania w Izbie Deputowanych

Nowy rząd Włoch, na którego czele stoi Giuseppe Conte, otrzymał w środę wotum zaufania Izby Deputowanych. Głosowanie nad gabinetem Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi odbyło się po wielogodzinnej debacie.

Zdjęcie Premier Włoch Giuseppe Conte /ETTORE FERRARI /PAP/EPA

Poparcia rządowi udzieliło 350 deputowanych, przeciwko było 236.

W czasie debaty Giuseppe Conte odnosząc się do celu jego rządu, jakim jest wzrost gospodarczy i obniżenie zadłużenia, podkreślił, że na forum Unii Europejskiej będzie negocjował "ze stanowczością i zdecydowaniem po to, by zostać wysłuchany".

W kwestii migracji - mówił premier - polityka unijna "poniosła porażkę". Dodał następnie: w tej sprawie "zamierzamy krzewić koncepcję bardziej sprawiedliwego rozdziału obowiązków w UE".

"To nie jest tylko kwestia ekonomiczna, ale dotyczy ona także europejskiego obywatelstwa" - powiedział.

Szef rządu zapewnił, że wszystkie zapowiadane zmiany w wymiarze sprawiedliwości zostaną przeprowadzone przy poszanowaniu zasad konstytucji.

We wtorek Rada Ministrów, zaprzysiężona 1 czerwca, otrzymała wotum zaufania w Senacie.

Rząd antysystemowego Ruchu i prawicowej Ligi powstał po prawie trzech miesiącach politycznego impasu po wyborach z 4 marca.