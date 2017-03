Włochy: Organizacje pozarządowe podejrzane o przemyt migrantów

Włoska prokuratura podejrzewa, że kilka organizacji pozarządowych, których statki ratują uchodźców u wybrzeży Libii, współpracuje z gangami organizującymi nielegalny przerzut imigrantów do Włoch. Prokuratury w Katanii i Palermo na Sycylii rozpoczęły śledztwo.

Zdjęcie Do Włoch wciąż napływa wielu imigrantów, zdj. ilustracyjne /ANDREAS SOLARO /AFP

Podejrzenia wzbudziło to, że statki wynajmowane przez organizacje pozarządowe wpływają na wody terytorialne Libii, biorą na pokład imigrantów z małych jednostek i przewożą do Włoch, choć do libijskich portów mają zaledwie kilka mil.

Reklama

Podobnie działają jednostki wynajęte przez osoby prywatne. Statek maltańskiej spółki u wybrzeży Libii przyjął ostatnio na pokład kilkuset imigrantów, ale zamiast na Maltę, przetransportował ich do Cagliari na Sardynii.

Oprócz tego, z nieznanych powodów sygnały S.O.S. nadawane z łodzi z uchodźcami obecnie w sporej większości docierają do organizacji pozarządowych i prywatnych spółek, a nie do kapitanatów portów czy straży przybrzeżnej.