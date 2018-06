Włochy: Pocztówka dotarła do adresatki po 62 latach

Ponad 62 lata szła kartka pocztowa z miejscowości we włoskim Piemoncie do Aosty. Oba miejsca dzieli odległość ok. 180 kilometrów. Co działo się z nią przez cały ten czas? Nie wiadomo.

Zdjęcie Kartka pocztowa dotarła do adresatki po ponad 62 latach /Panther Media/Igor Sokolov /East News

Jak wynika ze stempla, kartka została wrzucona do skrzynki pocztowej w miasteczku Bergamasco 14 września 1955 r. Do adresatki - 83-letniej mieszkanki Aosty - dostarczono ją 8 czerwca 2018 r. Kobieta znalazła ją razem z bieżącymi rachunkami i ulotkami reklamowymi - podał dziennik "La Stampa". Przylepiony był na niej znaczek za 10 lirów.

Gazeta cytuje syna adresatki, który powiedział: "Kiedy przekonałem się, że to nie żart, byłem bardzo przejęty, widząc mamę tak zadowoloną i szczęśliwą".

Okazało się, że kartkę z tekstem "Serdeczne pozdrowienia" wysłała przyjaciółka kobiety z lat 50., która podpisała się "Giuse". To zdrobnienie od imienia Giuseppina.

Adresatka wyznała, że jest bardzo wdzięczna włoskiej poczcie za to, że dzięki przesyłce sprzed sześciu dekad mogła wrócić wspomnieniami do lat swej młodości.